Progetto Snai per la mobilità 

Oggi, alle 16, a Sorgono, nella sede della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai (guidata da Alessandro Corona), verrà presentato in via preliminare il piano per la mobilità nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne (Snai) ai sindaci degli 11 Comuni: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara. Il progetto, alle battute finali, è inserito nell’Accordo di programma quadro della Snai ed è stato preceduto nei mesi scorsi da un attento studio sulla mobilità nella zona anche grazie alla diffusione di questionari mirati tra i cittadini. Punta a spezzare l’isolamento dell’area. Migliorare l’accessibilità del territorio è uno degli obiettivi della strategia per le aree interne insieme al rafforzamento del sistema d'istruzione e del welfare sanitario. (l. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA