Progetto sicurezza: «Tutti a scuola di protezione civile» 

Da un lato c’è la Scuola di Protezione civile, «per operatori e volontari che sono parte integrante del sistema» di difesa dalle calamità. Dall’altro bisogna anche «puntare su momenti di formazione per studenti e per le nuove generazioni. Un cittadino consapevole è un cittadino capace di scegliere, e di adottare comportamenti consapevoli anche nelle emergenze». Con queste considerazioni Alessandra Todde ha aperto, nella conferenza stampa di ieri a Cagliari, la sesta edizione della Settimana nazionale della Protezione civile in Sardegna.

Istituita nel 2019, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra il 13 ottobre, la Settimana ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini su questi temi e favorire i comportamenti idonei a ridurre i rischi e a tutelare l’ambiente. «Un approccio consapevole al territorio è il primo passo verso la riduzione dei rischi, oggi sempre più frequenti», ha detto ancora Todde: «La Settimana nazionale è importante per favorire la conoscenza dei rischi e diffondere le buone pratiche che servono a ridurre gli effetti delle calamità».

L’iniziativa si articola su attività di vario tipo, che hanno preso il via ieri con l’Open Day in cui i bambini della scuola primaria hanno potuto visitare la Sala operativa regionale integrata/Sala operativa unificata permanente, nella sede di Via Vittorio Veneto a Cagliari. La giornata di oggi è invece dedicata alla formazione di comunicatori e giornalisti, con la presentazione di un caso studio sul “Risk communication management” e, nel pomeriggio, un corso di formazione per giornalisti, organizzato in collaborazione con l’Associazione della stampa sarda, dal titolo “Le parole corrette per raccontare i rischi di protezione civile”.

Domani e nei giorni successivi sono previsti altri Open Day, tra cui quelli per i ragazzi del Servizio civile universale e i partecipanti al progetto “Anch’io sono la protezione civile”; giovedì si terrà la tavola rotonda con le delegazioni delle regioni gemellate di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia. Venerdì è in programma il tavolo tecnico del Sistema di salvamento balneare, e domenica chiuderanno la settimana i volontari di “Io non rischio”, la campagna nazionale sulle buone pratiche di protezione civile.

