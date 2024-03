Progetto per valorizzare il pesce povero 

“Meno nobile ma molto buono”. È il titolo del progetto di educazione alimentare che punta alla riscoperta e alla valorizzazione del pesce povero a cominciare da acciughe, sardine, muggini, occhiate e moscardini bianchi. L’iniziativa, promossa da Uecoop Sardegna, istituto alberghiero don Deodato Meloni, Its Academy, Coldiretti e Campagna Amica, Consorzio della Vernaccia di Oristano, chef e ristoratori della provincia, sarà presentata venerdì, alle 11, nella sede della scuola alberghiera di via Carducci. L’obiettivo è «dare un segnale e avviare un percorso di riappropriazione di antiche ricette nella ristorazione oristanese a cui si darà nei prossimi mesi continuità con altre iniziative mirate», spiegano gli organizzatori che intendono riportare nei menu di ristoranti e agriturismi locali pesci considerati meno nobili e pregiati di altri, ma non per questo meno gustosi e ricchi di nutrienti benefici per la salute. «Oggi solo il 10 per cento delle 700 specie marine commestibili arriva sulla nostra tavola - osservano Coldiretti e Uecoop Sardegna - Così molto del pescato non arriva sui mercati a causa del valore commerciale nullo, benché buonissimo, nonostante in passato venisse largamente cucinato». Da qui l’iniziativa con attività di informazione e soprattutto di degustazione. ( m. g.)

