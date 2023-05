Progetto per sistemare la strada 

Con lo studio di fattibilità si fa un altro passo in avanti per la sistemazione, seppur parziale della strada che collega Gergei e Isili. Questo documento arriverà a breve in Giunta a Gergei per l’approvazione e poi i progettisti potranno redare il progetto definitivo. Da anni si attende di intervenire su questo tratto di strada diventato pericoloso. La Regione, grazie all’intervento del consigliere e sindaco di Escolca Eugenio Lai, ha riconosciuto al Comune di Gergei, 600 mila euro tramite la legge Omnibus. «Ho fatto fare uno studio», ha detto il sindaco di Gergei Rossano Zedda, «per mettere a norma questi sei chilometri di strada servirebbero tre milioni e mezzo di euro: in questa fase ne abbiamo solo un quinto». «È indispensabile spendere bene e nel più breve tempo possibile le prime risorse», ha aggiunto Lai, «intanto stiamo lavorando per reperire le risorse per l’intero tracciato. La Isili-Gergei è una strada fondamentale e per questo chiediamo alla Regione ulteriori risorse». Intanto per questo primo intervento sarà necessario ricorrere a qualche esproprio per risagomare le parti a monte che stanno cedendo, così come negli anni hanno ceduto altri tratti della carreggiata. Se l’iter verrà sbloccato, entro l’anno i lavori potranno essere eseguiti.

