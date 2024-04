Progetto per sistemare il verde pubblico 

Al via la cura del verde pubblico con interventi di manutenzione. La Giunta municipale ha già approvato il progetto, gli uffici che potranno indire la gara ad evidenza pubblica. In programma la pulizia delle aree verdi, la cura e la manutenzione degli arbusti e la potatura in forma obbligata o libera delle siepi, comprese le piante arboree e le palme.

Programmata anche la manutenzione delle superfici prative e delle aree irrigue, il mantenimento e il rinnovo delle fioriere e delle aiuole stagionali, compresa l’irrigazione con l’uso di autobotti. Il progetto prevede pure la rigenerazione dei prati, concimazioni, messa a dimora delle piantine arboree mancanti. Sono comprese pure le riparazioni del patrimonio soggetto a danneggiamenti o furti, l’organizzazionedella squadra di pronto intervento h 24, l’acquisto e messa a dimora di piante arboree, arbustive ed erbacee. (ant. ser.)

