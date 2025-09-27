Progetto per risanare casa Fadda 

Svolta per casa Fadda, in via Alberto Mario, uno dei simboli dell’abbandono e del degrado di edifici di proprietà pubblica nel quartiere di Santu Predu. Da un biennio l’edificio è circondato da transenne che impediscono il transito dei veicoli, i residenti hanno chiesto un intervento immediato al Comune di Nuoro. Ora l’amministrazione (che già si era fatta carico della vicenda alla ricerca di soluzioni nel breve e lungo periodo) ha approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica con il fine di ottenere un finanziamento per la manutenzione e sicurezza dello stabile con un investimento complessivo pari a 505 mila euro. «Il Comune si è candidato con un progetto esecutivo su casa Fadda al bando regionale di concessione di contributi per la riqualificazione di edifici pubblici - dice l’assessora ai Lavori pubblici Giulia Corda -. La speranza è quella di essere finanziati, avendo presentato una domanda con il massimo livello di progettualità. Per quanto riguarda il problema della viabilità, sono al vaglio possibili soluzioni che non mettano però a rischio la struttura già deteriorata. Con la partecipazione al bando si ambisce alla riqualificazione di un edificio con un’importante funzione storico-evocativa che un domani potrà essere fruibile per la comunità». (g. pit.)

