VaiOnline
San Pietro
28 settembre 2025 alle 00:54

Progetto per risanare casa Fadda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Svolta per casa Fadda, in via Alberto Mario, uno dei simboli dell’abbandono e del degrado di edifici di proprietà pubblica nel quartiere di Santu Predu. Da un biennio l’edificio è circondato da transenne che impediscono il transito dei veicoli, i residenti hanno chiesto un intervento immediato al Comune di Nuoro. Ora l’amministrazione (che già si era fatta carico della vicenda alla ricerca di soluzioni nel breve e lungo periodo) ha approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica con il fine di ottenere un finanziamento per la manutenzione e sicurezza dello stabile con un investimento complessivo pari a 505 mila euro. «Il Comune si è candidato con un progetto esecutivo su casa Fadda al bando regionale di concessione di contributi per la riqualificazione di edifici pubblici - dice l’assessora ai Lavori pubblici Giulia Corda -. La speranza è quella di essere finanziati, avendo presentato una domanda con il massimo livello di progettualità. Per quanto riguarda il problema della viabilità, sono al vaglio possibili soluzioni che non mettano però a rischio la struttura già deteriorata. Con la partecipazione al bando si ambisce alla riqualificazione di un edificio con un’importante funzione storico-evocativa che un domani potrà essere fruibile per la comunità». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 