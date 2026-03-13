Progetto per riparare le strade usurate dal traffico deviato 

Nuovo asfalto in alcune strade del centro cittadino, danneggiate dal volume di traffico cresciuto in conseguenza dei lavori di adeguamento della strada statale 131. Succede a Nuraminis, dove il sindaco Stefano Anni annuncia la concessione di un finanziamento regionale ad hoc. «Il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento della Regione Sardegna di 300mila euro a cui si sommano ulteriori 40mila euro di fondi del bilancio comunale per il rifacimento delle strade interessate dall'aumento del traffico dovuto ai lavori dell'Anas di ammodernamento della statale 131», scrive Anni, sindaco in scadenza di mandato, quasi certamente in campo alle elezioni amministrative fissate per il 7 e 8 giugno prossimi.

Diverse le arterie interessate dal cantiere che prevede la fresatura e la posa del nuovo asfalto, e che precisa Anni, «sarà avviato in concomitanza con la fine dei lavori dell'Anas sulla 131». In cima alla lista ci sono la via Villasor (la strada che a seguito della demolizione del cavalcavia Nuraminis-Serramanna, nel novero del cantiere dei lavori alla 131, è diventata lo snodo viario principale in uscita da Nuraminis verso la 131 e le campagne a ovest del territorio) e la centralissima via Umberto, che ha subito una crescita considerevole di traffico anche a seguito dell’istituzione del senso unico di marcia che ha interessato anche via Nazionale. Via Nenni e Bia Santa Greca sono le altre strade comprese nel progetto di manutenzione. (i. pil.)

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