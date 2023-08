Progetto per piazza Mazzini: panchine nuove e più verde 

Prato verde, fioriere, nuovi alberi e panchine: a Sanluri piazza Mazzini diventa più bella e accogliente. Il progetto c’è già, a breve il via ai lavori di riqualificazione realizzati dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di rinnovare il decoro urbano e rendere più fruibile uno spazio pubblico a beneficio dei residenti e delle sede della Pro Loco che si affaccia proprio sullo spiazzo. Il costo complessivo è di 110mila euro, fondi dal bilancio comunale. Un altro tassello importante del più ampio progetto di lavori pubblici che hanno interessato le altre piazze della città, da piazza Castello a Porta Nuova, da Gallura a piazza Demontis.

«Gli interventi – dice il sindaco, Alberto Urpi – sono di diverso tipo e ai cambiamenti di natura strutturale si sommano quelli più funzionali. In particolare l’illuminazione a led, il verde delle aiuole e le vecchie panchine saranno sostituite con modelli più moderni e posizionati in modo più funzionale rispetto agli spazi». Il sindaco aggiunge che «piazza Mazzini, da tempo abbondata, merita un’attenzione particolare in quando rientra nel progetto di abbellimento degli ingressi cittadini, in questo caso il bivio per Furtei. Da non trascurare la sede della Pro Loco che, oltre ad ospitare le assemblee dei soci per programmare le iniziative in campo, spesso offre lo spazio per incontri di altri volontari».

