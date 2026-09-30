Progetto per la lingua sarda premiato dal Ministero 

L’istituto comprensivo di Sanluri e Serrenti è stato selezionato nel progetto nazionale del ministero dell’Istruzione “Curricolo locale integrato e produzione di materiali didattici in lingua di minoranza”. Un’opportunità che ha permesso alla scuola di avviare l’insegnamento della lingua sarda, avendola inserita già nel proprio curricolo dell’Infanzia, forte dell’esperienza delle iniziative regionali _Insulas e _Frailes e delle diverse sperimentazioni, grazie alla sensibilità e impegno dei docenti. «Sono orgogliosa», sottolinea la dirigente, Cinzia Fenu, «che il nostro Istituto partecipi al progetto ministeriale. Ritengo necessario essere custodi della memoria e dare ai ragazzi ali per volare, senza mai dimenticare le proprie radici. Apprendere la lingua sarda significa anche costruire radici solide per il futuro della nostra terra». Due docenti dell’infanzia, Giorgia Pau e Luisa Puddu, hanno partecipato al seminario di formazione a Roma, presso la sede del Ministero, che si è concluso ieri. «Sarà nostra cura», aggiunge Fenu, «diffondere quanto appreso. L’obiettivo finale è inserire a pieno regime l’insegnamento del sardo nel curricolo verticale del nostro Istituto».

RIPRODUZIONE RISERVATA