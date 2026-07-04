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05 luglio 2026 alle 00:31

Progetto per la creazione di nuove coop 

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Promuovere e valorizzare la cooperazione in tutta l’Isola, attraverso percorsi specifici e mirati alla costituzione di nuove cooperative di comunità. Il progetto, legato alla realizzazione dei percorsi nei vari centri dell’Isola, con la costituzione di ben 15 nuove coop che offrono importanti opportunità di lavoro, ai giovani in particolare, e servizi talvolta totalmente innovativi che tendono a migliorare la qualità della vita nei territori dove tali cooperative operano.

Il percorso ha visto la Gap consulting, guidata da Michele Ruiu, impegnata in specifiche attività di animazione territoriale in numerosi Comuni di tutte le province sarde e la partecipazione di numerosi cittadini, amministrazioni locali, imprese e organizzazioni del terzo settore.

L’evento finale del progetto si è svolto a Borore, dove, oltre al sindaco Tore Ghisu, sono intervenuti i rappresentanti di varie cooperative, che hanno illustrato le diverse e qualificate esperienze maturate nel corso degli anni nei diversi settori d’intervento, attraverso il valore aggiunto della cooperazione. Sono intervenuti anche l’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca, assieme a diversi rappresentanti delle cooperative di comunità.

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