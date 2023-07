Progetto Nora per pazienti piccoli o fragili 

L’acronimo rimanda, per pura coincidenza, alla nota area archeologica, ma Nora (Non-Operating Room Anesthesia) all’ospedale San Francesco indica quelle attività diagnostiche e terapeutiche che necessitano di anestesia, sedazione e assistenza anestesiologica in ambienti diversi dalla sala operatoria (sale endoscopiche e radilogiche, ambulatori). Fulcro di questo percorso virtuoso è l’unità complessa di Anestesia, diretta da Peppino Paffi che spiega: «In organico ha medici con esperienza in anestesia pediatrica, due con diploma di master di 2° livello. Da più di 2 anni sono ripresi a pieno ritmo gli interventi in Otorinolaringoiatria per pazienti pediatrici, con la presenza delle mamme dei piccoli fino all’induzione dell’anestesia, previa informazione e consenso informato». Il progetto ha consentito al San Francesco performance di tutto rispetto, incrementando le sedute operatorie per asportazione di adenoidi e tonsille a 3 a settimana per un totale di 150 l’anno. Non solo piccoli. Dice Maria Sebastiana Usai, responsabile del Sevizio di Anestesia: «C’è richiesta di sedazione per pazienti con disabilità, per eseguire terapie odontostomatologiche e procedure diagnostiche come Tac o risonanze magnetiche; si è iniziato un percorso Nora in modo che siano curati senza stress o rischi».

