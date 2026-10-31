Progetto musicale al Pischedda

Ha per titolo Musica d’aMare, l’importante progetto promosso dall’Istituto di istruzione superiore di Bosa G. A. Pischedda e sostenuto anche dall’amministrazione comunale. L’iniziativa, candidata al bando Siae “Per Chi Crea 2026”, mira a coinvolgere i giovani in un percorso musicale innovativo che unisce Sardegna e Lampedusa.

La partecipazione prevede diverse iniziative fra le quali laboratori di ascolto e recensione di brani dedicati alla natura e al mare, una produzione musicale. Culmine dell’attività sarà l’evento “Voci dal mare”, restituzione pubblica delle creazioni degli studenti, arricchita da contributi culturali sul rapporto tra musica e mare.

La Giunta comunale guidata dal sindaco Alfonso Marras – riconoscendo il valore educativo e culturale dell’iniziativa – ha condiviso il progetto come partner gratuito, rafforzando il legame tra scuola, territorio e comunità. ( s. c. )

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