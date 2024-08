Progetto Mistral, Alghero guida il fronte dei Comuni 

Un fronte unico per rimarcare a più voci l’importanza della partecipazione delle comunità locali nei processi decisionali sull’installazione di impianti da fonti rinnovabili che incidono pesantemente sul territorio. Il Consiglio comunale di Alghero, convocato in seduta straordinaria, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno relativo alla proposta di delibera di giunta sulla richiesta di indizione dell’inchiesta pubblica al Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica, correlata alla valutazione di impatto ambientale per l'impianto eolico offshore denominato "Mistral", costituito da 32 aerogeneratori con potenza complessiva di 480 Mw, da realizzarsi nello specchio acqueo del Mar di Sardegna antistante la costa delle province di Sassari e Oristano, tra Capo Marargiu e Capo Mannu, e delle relative opere infrastrutturali.

Alghero, capofila della proposta si farà portatore di un'azione corale che coinvolge altri comuni, quali Bosa, Putifigari, Ittiri, Bessude, Tresnuraghes e Magomadas, oltre all’Azienda speciale Parco di Porto Conte insieme alle principali associazioni ambientaliste che già si sono espresse sul progetto. Oggi, il Comune di Alghero, porterà avanti gli atti approvati dagli altri consigli comunali coinvolti. «In questo momento storico dobbiamo stare accanto alla Regione e alla presidente Alessandra Todde se vogliamo tutelare la nostra terra e portare avanti azioni significative, per rivendicare con determinazione il principio di autodeterminazione e la partecipazione alle scelte strategiche che coinvolgono il nostro territorio», ha detto il sindaco Raimondo Cacciotto, a margine della seduta: «È importante sottolineare la sinergia con altri comuni e questo significa che l’argomento va oltre i colori politici dei singoli partiti. In questa partita dobbiamo considerare l’impatto generazionale – aggiunge il primo cittadino – e pensare al mondo che vogliamo lasciare alle nuove generazioni che verranno, e riflettere su quello che vogliamo proteggere e custodire». Favorevoli al processo di transizione energetica verso stili di vita più sostenibili, l’assessore all’Urbanistica, Roberto Corbia sottolinea: «Non con queste modalità, non con imposizioni dall’alto, ma con la partecipazione e il coinvolgimento dei singoli territori».

