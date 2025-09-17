VaiOnline
Monserrato.
18 settembre 2025 alle 00:16

Progetto lingua sarda, dai corsi di grammatica ai murales “identitari” 

Radicare il sardo nella quotidianità dei cittadini, rendendolo uno strumento comunicativo e identitario. È questa la filosofia che guida il progetto triennale “Bregungia Peruna”, approvato dalla Giunta di Monserrato per valorizzare la lingua sarda.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Quartucciu, è stata presentata alla Regione per ottenere un finanziamento di quasi 170 mila euro. Il progetto si articolerà in tre ambiti principali. Il primo è lo sportello linguistico, attivo in biblioteca e alla Casa della Cultura, con operatori che metteranno a disposizione consulenza linguistica e traduzioni, anche per le attività produttive. Il secondo ambito è quello della formazione, con sei corsi da 30 ore ciascuno, di livello base, intermedio e avanzato. I programmi spazieranno dalla grammatica e ortografia alla letteratura, fino alla musica sarda come strumento di ascolto e conversazione.

Infine, il capitolo delle attività culturali di promozione linguistica, con visite guidate in sardo nei siti archeologici, nei musei e nei parchi, presentazioni di libri, laboratori creativi, interviste multimediali, realizzazione di murales. L'obiettivo, per l’assessora alla Cultura Emanuela Stara, «è di promuovere nel quotidiano l’utilizzo di una lingua che altrimenti andrebbe perduta o utilizzata solo in ambienti folkloristici. Il progetto è già stato finanziato in passato e ci ha permesso di organizzare presentazioni di libri e laboratori in biblioteca, attività nell’ambito di grandi manifestazioni come Portalis Obertus, visite guidate nelle dimore storiche come Casa Pani».

