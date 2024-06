Progetto Interreg, boom di domande 

Successo per il programma di cooperazione e partenariato euromediterraneo Interreg Next Med . L’iniziativa, gestita dalla Regione e finanziata dall’Ue, ha visto la presentazione di 630 proposte progettuali. Il valore dei progetti ammonta a 1,5 miliardi di euro, superando di oltre 12 volte il budget disponibile, pari a 103 milioni di euro. Gli interventi che saranno finanziati riguardano formazione, crescita delle Pmi e adattamento ai cambiamenti climatici. Tutti i 15 Paesi partecipanti al Programma - Algeria, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia - sono rappresentati nelle richieste. Nella seconda metà dell’anno sarà pubblicato un bando da 80 milioni per sostenere la transizione verde.

Alessandra Todde, presidente della Giunta regionale, ha espresso soddisfazione per l’attenzione rivolta alla cooperazione: «Next Med continua a configurarsi come una piattaforma di azione comune tra le sponde del Mediterraneo. La Regione è pronta a dare un contributo anche sulla programmazione post-2027».

