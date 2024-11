Progetto Gal, domani un incontro 

Il Gal Ogliastra domani ospiterà a Loceri un incontro aperto agli operatori turistici. Obiettivo disegnare insieme una brand identity capace di rendere la regione protagonista nel panorama turistico nazionale e internazionale.Alla guida del progetto, con Fare Digital Media, ci saranno Alessio Neri e Valeria Amadori. «Il progetto rappresenta una straordinaria opportunità per dare voce all’Ogliastra, rendendola una destinazione turistica che parli delle nostre tradizioni e di tutto ciò che ci rende unici - dice Vitale Pili, presidente del Gal Ogliastra -. Invito tutti gli operatori turistici, le comunità e chiunque senta forte il legame con la nostra terra a partecipare a questo percorso. Il contributo di ognuno è fondamentale per creare una brand identity che sappia attirare visitatori in linea con i valori della nostra regione». L’incontro nella sede del Gal Ogliastra a Loceri ore 10-13 e 14-17.30.

