Progetto fotovoltaico, in Aula le osservazioni 

Seduta importante quella di martedì per il Consiglio comunale, convocato alle 19 dal sindaco Massimo Falchi. Il punto più rilevante all’ordine del giorno sono le osservazioni da parte dell’amministrazione comunale di Suni al progetto di impianto fotovoltaico, denominato Suni/Pisano della potenza di 14,615 megawatt e delle relative opere di connessione alla Rtn da realizzarsi nel territorio comunale. Proponente del progetto è la società Ecosardinia srl. Attualmente le carte progettuali sono sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Tra gli altri argomenti in discussione, spicca un riconoscimento di debiti fuori bilancio per via di alcuni decreti ingiuntivi del servizio elettrico nazionale. Inoltre è in discussione la carta della qualità del servizio integrato dei rifiuti. Prevista infine l’approvazione delle aliquote Imu per l’anno in corso, l'abrogazione e la nuova approvazione del regolamento Tari e la determinazione dei tributi sui rifiuti sempre per il 2023. ( s.c. )

