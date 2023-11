Progetto ex Sipsa, domani il verdetto 

Gli ambientalisti non si sono mai arresi. E ora attendono il pronunciamento del Tar sul ricorso contro il provvedimento di compatibilità ambientale (con condizioni) che aveva concluso il procedimento di Via per il progetto della Ivi petrolifera a Torregrande. L’udienza è domani, il ricorso era stato presentato dal Gruppo di intervento giuridico, rappresentato dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa, che da sempre ha contestato il complesso ricettivo con villette, campo da golf, opere di urbanizzazione, servizi commerciali nella pineta di Torregrande in gran parte di proprietà pubblica. La volumetria prevista è pari a metri cubi 61.923,60, mentre «la superficie boscata, soggetta a deforestazione, è stata quantificata in 10,72 ettari, di cui 5,28 costituiti da pineta e i restanti 5,44 da eucalipteto». Il Comitato e il Grig contestano «un progetto che danneggerebbe coste e beni pubblici. Inoltre il Ppr non consente simili trasformazioni edilizie». ( m.g. )

