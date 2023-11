Progetto ex area mobilificio Cao: servono più parcheggi  

È una delle ultime aree strategiche, forse la più importante, rimasta nel centro della città per il suo sviluppo urbanistico. Ma è una zona privata e la bozza di progetto già presentata – e bocciata dagli uffici tecnici comunali per difformità al Puc – è approdata in Consiglio comunale per poter dare degli indirizzi futuri: perché si parla degli oltre 11mila metri quadri dell’ex mobilificio Marino Cao, a San Benedetto, tra via Bacaredda e via San Rocco (dove c’è il mercato). E dall’Aula sono arrivate delle indicazioni chiare: prevedere più parcheggi interrati pubblici, inserire il vincolo su un edificio storico e creare un sottoparco di collegamento con l’area del nuovo mercato. Una discussione conclusa con il voto favorevole alla delibera che prevedeva la bocciatura dell’attuale progetto ma anche dell’emendamento presentato dalla commissione Urbanistica che fissa proprio i paletti – futuri – con le indicazioni illustrate in Consiglio.

Gli indirizzi

L’argomento è stato illustrato dall’assessore all’Urbanistica, Giorgio Angius: «Il progetto arriva in Aula con un parere tecnico. Ma essendo una zona di particolare interesse per la città, apriamo un dibattito in modo che la prossima proposta, del privato, possa arrivare in Consiglio corretta. E dovrà tenere conto di essere un’area tra Villanova, mercato di San Benedetto e quartiere della Musica. Importanti dunque i parcheggi pubblici e un sottopasso per raggiungere il mercato. Ora la proposta dei privati è cucita sugli interessi del proponente». Concetti ribaditi, come già fatto in commissione Urbanistica, dal presidente Antonello Angioni e dal vice, Guido Portoghese, che hanno poi predisposto l’emendamento nato da dibattiti e sopralluoghi. «È un’area da recuperare e non da lasciare in stato d’abbandono come è attualmente», ha evidenziato Angioni. «Ora i parcheggi sono pochi e ci sono dei vincoli non rispettati. Bisogna ripartire da questi aspetti», ha sottolineato Portoghese.

Nuovo consigliere

In apertura di seduta, l’ingresso in Aula del nuovo consigliere Alessio Alias, primo dei non eletti, al posto della dimissionaria Anna Puddu. «Spero di essere all’altezza di chi mi ha preceduto. Un grazie a tutti per l’accoglienza», le sue poche parole. (m. v.)

