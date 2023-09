Progetto Euterpe: sonorità e voci  nei luoghi della cultura cagliaritana 

La parola euterpe in greco significa piacere/allegria benefico/a. È profilo della musa Euterpe, protettrice della musica e della poesia lirica, che produce gioia e piacere. Figlia di Zeus e della personificazione della memoria e della potenza nel convocarla, Mnemosyne che è fulcro ineludibile della mitologia, perché, a sua volta, è figlia di Urano, il cielo, e di Gea, la terra. Ecco spiegato perché Euterpe è la naturale patrona dei musei e, a buon titolo, intestataria del Progetto La musa Euterpe nei luoghi della memoria ritrovata, finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Significative le anticipazioni, nel Museo archeologico e nell’ex Regio Museo, nella Notte europea dei Musei, con letture e musica; nella Giornata Internazionale della Musica con l’Omaggio a Orfeo, e nella serata dell’attribuzione delle onorificenze Custos civitatis in Cittadella dei Musei con l’esibizione di decine di suonatori di Launeddas e del maestro Luigi Lai. Euterpe è residente stabile nel Museo archeologico nazionale di Cagliari che, più di altri musei, conserva, straordinari reperti che sono capitoli fondanti della storia degli strumenti musicali.

Il bronzetto

Chi non ricorda il bronzetto nuragico raffigurante il suonatore di uno strumento aerofono, antenato delle launeddas? Rinvenuto nel territorio di Ittiri e pubblicato nel 1907 da Antonio Taramelli, definito suonatore itifallico con launeddas, è una sorta di ermafrodita col sesso maschile ipertrofico e con seni di pronunciata evidenza. Un unicum che interroga sulla genesi delle launeddas, oggi insegnamento accademico, ma anche sul ruolo della musica in Sardegna, nell’Età del Bronzo e del Ferro, specie nella sfera del sacro e dello scambio con i diversi etnici del Mediterraneo. Uno sguardo ad alcune rappresentazioni egiziane, in ambito funerario, di suonatrici di uno strumento aerofono, per intendere quanto la cultura nuragica sia stata in dialettica con Occidente e Oriente, prima dell’Orientalizzante, estetica che i Fenici diffondono nel Mediterraneo per le nuove classi dirigenti urbane e per le antiche aristocrazie indigene che assumono, come status symbol, manufatti e stili di vita esotici. Che dire del dio Bes, diffusosi nella Sardegna punica, obeso e nano; con le gambe arcuate e corona di piume che in Egitto, da cui prende l’abbrivio, era dio della musica. Buffone divino, parafrasando Károly Kerényi e Carl Gustav Jung, poco esplorato nelle sue componenti orgiastiche, frequentatore di ogni festa col suo cembalo che condivide con Dionysos che nell’isola, ebbe pari diffusione. La musica, dunque, fonda ogni ritualità e socialità, dalla nascita alla morte. A Cagliari, nel periodo romano, furoreggiava Tigellio, celebre anche a Roma. La sua residenza, dalla fantasia popolare, è ubicata nelle domus di Campo Viale, a fianco delle quali si scoprì nel XVIII secolo il mosaico di Orfeo (IV secolo), oggi ai Musei Reali di Torino. Quanti ricordano il sarcofago delle Nereidi (III secolo), dalla necropoli orientale di Cagliari, che fa bella mostra nel Piano terra del Museo e che, nel clipeo centrale, reca una suonatrice di uno strumento a corda. Quanti sanno che gli studi sulla musica sacra stanno rivelando che la Sardegna bizantina ha condensato, dal VI al X/XI secolo, le straordinarie sonorità del canto liturgico bizantino-orientale. Mentre quelle ancestrali dei tenores, patrimonio immateriale dell’unanimità, hanno generato connessioni con il jazz che nell’isola ha trovato sedime fecondo nella dialettica tra sperimentazione e tradizione.

I luoghi

Il Progetto Euterpe abiterà con sonorità e voci, da domani, a tutto ottobre, oltre gli spazi del Museo archeologico e dell’ex Regio, la Cittadella dei Musei con le sue insospettabili declinazioni, non ultima la cosiddetta Cannoniera, finalmente ripulita per la pubblica fruizione, il Teatro dell’Arco, totalmente recuperato. Un flash mob diffuso e sistemico nei luoghi della memoria ritrovata e che accade senza mai interrompere l’attività consueta. Il Museo luogo di Mnemosyne e di sua figlia Euterpe ovvero della memoria consapevole offre cultura materiale e immateriale. Due facce della stessa medaglia.

