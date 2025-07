Progetto esecutivo,  c’è l’ok dei tecnici: martedì è in Giunta 

«Giovedì il progetto esecutivo per la riqualificazione del mercato di San Benedetto ha superato le ultime verifiche tecniche». Daniele Olla è il dirigente comunale responsabile del procedimento. Nei prossimi giorni firmerà il passaggio formale definitivo. In tempi strettissimi, probabilmente già martedì, il progetto sarà approvato dalla Giunta e poi illustrato in Consiglio.

Intanto nella vecchia struttura civica proseguono i lavori della “Fase 1”. Gli operai dell’impresa vincitrice della gara d’appalto stanno “svuotando” l’ex mercato, smantellando gli impianti idrici, idraulici e di condizionamento dell’aria. particolare cura viene riservata alle piastrelle di Pulli che poi vengono custodite da un restauratore. «A giorni – precisa Olla – inizieranno anche le opere di scavo per il collegamento delle cabine elettriche esterne».

L’assessore Yuri Marcialis conferma che: «Il progetto esecutivo per la riqualificazione del mercato di San Benedetto è stato approvato dal punto di vista tecnico e ingegneristico ed è ora pronto per l’approvazione in Giunta, dopo i necessari passaggi amministrativi. Alcune lavorazioni erano già state avviate nel maggio 2025. Con questo passaggio formale, si potrà proseguire senza soluzione di continuità, garantendo la piena operatività del cantiere». (a. a.)

