Progetto disabili, è scontro politico 

È stato bloccato il progetto sperimentale “La scuola di vita continua”, ideato dalla precedente amministrazione comunale e pensato per l'inclusione delle persone con disabilità. A denunciarlo, dall'opposizione, l’ex vice sindaco, Rossana Ledda, con un documento che ha scatenato le polemiche. L'argomento è stato affrontato anche nell'ultima riunione del Consiglio comunale. «Fermando il progetto si rischia di innescare processi di emarginazione e la perdita costante di livelli di autonomia. – scrive tra l'altro Rossana Ledda – Le sette persone con disabilità, che frequentavano i laboratori rimangono soli e con loro anche la preoccupazione delle famiglie. Le persone interessate svolgevano anche la pratica sportiva nelle società aderenti al progetto. Grazie a questo input la società Basket 2.0 formerà una squadra con gli special, insieme agli altri ragazzi». Il progetto, svolto dalla cooperativa Progetto H, prevedeva anche la scoperta del territorio e i beneficiari hanno partecipato a escursioni e visite ai siti culturali. «Prima di Natale il progetto è stato però chiuso. Una azione grave – conclude Rossana Ledda – perché le persone disabili si trovano da tre mesi a casa e non è stata garantita loro l'attenzione di sempre». L'attuale vice sindaco e assessore ai Servizi sociali, Maria Luisa Muzzu, respinge le accuse. «Quel progetto, di fatto, non ha raggiunto gli obiettivi. Non corrisponde a verità il fatto che le famiglie siano state abbandonate. Sono state invece coinvolte e rese partecipi per cercare insieme delle soluzioni da adottare nel nuovo progetto di integrazione sociale sul quale ci stiamo lavorando, più inclusivo e che presto sarà una realtà». Il sindaco Riccardo Uda aggiunge: «Quello che è stato chiuso non era un servizio di integrazione. Era solo nella mente della ex vice sindaco. Il pessimo risultato elettorale che ha ottenuto è frutto di queste cose».

