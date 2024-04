Progetto didattico con i cani a scuola 

Al via nelle scuole di Sinnai il primo progetto didattico denominato “Il fantastico mondo del mio amico cane”. Il tutto, in collaborazione tra la Polizia locale e il personale del canile Shardana, partner tecnico del Comune per la cura e custodia dei cani recuperati nel territorio.

«L'obiettivo - ha detto Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale - è quello della sensibilizzazione delle generazioni più giovani al mondo del cane e favorire l’acquisizione della consapevolezza sugli aspetti positivi della relazione con l’animale quale fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali di reciproco benessere».

Caos è il nome del cane, protagonista della lezione che, accompagnato da Mirko e Sonia, addestratori Enci del canile Shardana, ha consentito ad alcuni bambini un primissimo approccio. Il progetto mira anche alla più generale prevenzione del randagismo e promuovere le adozioni consapevoli. (r. s.)

