Progetto di riarmo Ue, Pd diviso 

Roma. Paolo Gentiloni ha fatto il controcanto a Elly Schlein. L’ex premier e commissario europeo ha promosso il piano per il riarmo presentato da Ursula von der Leyen, scegliendo parole esattamente opposte a quelle usate dalla segretaria Pd. Per il partito il tema è spinoso. Ma, finora, i distinguo erano arrivati con toni non dirompenti. Gentiloni, invece, è stato netto: la proposta della presidente della Commissione europea «va nella direzione giusta». Ventiquattr’ore prima, Schlein aveva sentenziato: «Questa non è la strada giusta». Tanto che il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha subito ironizzato: «Si mettessero d’accordo. Il M5s è stato sempre contrario a investire soldi nelle armi».

La posizione di Schlein è chiara: «All’Ue serve la difesa comune, non il riarmo nazionale». La segretaria Pd pensa a una politica coordinata dall’Ue, con spese e direzione condivise, non a una somma di singole politiche di Stati che comprano armi ognuno per conto proprio. Una prospettiva che convince praticamente ogni area del partito. Ma su modi e tempi le differenze ci sono. E potrebbero mostrarsi in maniera plateale anche a livello di famiglia socialista europea, di cui fa parte il Pd, che ha appuntamento a Bruxelles prima del consiglio straordinario sull’Ucraina. «La sicurezza dell’Europa richiede investimenti immediati, sostanziali e congiunti - ha scritto su X il gruppo dei Socialisti Ue - Il piano ReArmEU è un punto di partenza, non un traguardo». Insomma, c’è molto da discutere. «Noi insisteremo per cambiare quelle proposte - ha detto Schlein - e naturalmente speriamo di farlo anche insieme alle altre forze socialiste». Gentiloni è tornato alla carica un paio di mesi dopo l’intervento di Orvieto che, di fatto, ha rappresentato il suo esordio nel ruolo di spina nel fianco per Schlein: «Per essere credibili i progetti riformisti sono fondamentali» per il Pd, ha detto in quell’occasione. Anche stavolta l’ex premier ha dato voce alle aree del partito che, specie sulle questioni militari, tengono d’occhio le mosse della segretaria, temendo l’influenza delle posizioni M5s. Aree che si stanno ritrovando nell’appello “Per un’Europa libera e forte” promosso dall’eurodeputata Pina Picierno. Fra i firmatari, il deputato Lorenzo Guerini e i senatori Alessandro Alfieri, che coordina l’area Energia Popolare guidata da Stefano Bonaccini, e Filippo Sensi, vicino a Gentiloni. Anche per Picierno la proposta di von der Leyen «va migliorata - ha spiegato commentando il piano a caldo - Ma nel nostro appello riconosciamo che il primo step sia aumentare il livello della spesa a livello di stati membri».

