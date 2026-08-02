Progetto di housing sociale per l’ex Ostello della gioventù 

Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’acquisizione dell’ex Ostello della gioventù di Fertilia per un importo di oltre 250mila euro. Cifra che il centrodestra giudica sproporzionata rispetto alle condizioni dell’edificio, oggi ridotto a rudere dopo anni di abbandono. Con i voti della maggioranza è stata approvata la delibera che autorizza il Comune ad acquistare da Fintecna lo storico immobile, destinandolo a un progetto di housing sociale.

Per l’amministrazione Cacciotto si tratta di un’operazione strategica per riportare nel patrimonio pubblico un bene identitario di Fertilia e sperimentare nuove risposte all’emergenza abitativa. Determinante l’approvazione di un emendamento che indirizza formalmente la futura destinazione dell’immobile verso l'housing sociale, soluzione sostenuta anche dal consigliere di maggioranza Marco Colledanchise.

Sul fronte opposto, Michele Pais (Lega) ma anche i rappresentanti di Forza Italia, secondo cui il Comune avrebbe dovuto verificare prima la possibilità di ottenere gratuitamente l’immobile attraverso il trasferimento previsto dall’articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna. «Contestiamo - dicono - un metodo amministrativo superficiale e privo delle necessarie valutazioni tecniche, economiche e giuridiche».