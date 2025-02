Progetto di consulenza aziendale 

Hub4Fin, acronimo per descrivere un progetto «che sarà capace di individuare nuovi scenari operativi per le aziende che vedono l'innovazione come un fattore necessario, un elemento determinante per la loro crescita».

Gli obiettivi di Hub4Fin, centro di accompagnamento alla finanza, fanno parte di un progetto sperimentale, un unicum in ambito nazionale, dedicato alle piccole imprese e alle start up che vede la collaborazione di un'Isola intera con tutte le Camere di Commercio coinvolte, le Università di Sassari e Cagliari, insieme al Banco di Sardegna.

«È determinante in questo momento comprendere ed adeguarsi ai cambiamenti», evidenzia il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti. «Hub4Fin in questo senso non si concretizza soltanto come uno strumento pratico dedicato alle nostre aziende, ma è anche la rappresentazione di una visione strategica per il nostro territorio. Siamo di fronte ad una evoluzione continua e veloce che determinerà il futuro delle imprese e dei contesti nei quali si fa impresa. Questo progetto evidenzia l'importanza di gestire all'interno della azienda un nuovo approccio strategico»

