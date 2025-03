Progetto definitivo, manca ancora  l’ok della Giunta 

A pochi giorni dall’inizio dei lavori, il progetto definitivo per la riqualificazione del mercato di San Benedetto è ancora un mistero. In pochi hanno avuto la possibilità di vedere la versione conclusiva delle tavole e dei testi che descrivono le opere e il loro svolgimento. «Nei giorni scorsi si è svolta l’ultima conferenza dei servizi con Asl, Regione e Vigili del fuoco», precisa Daniele Olla, l’ingegnere del Comune responsabile della procedura. «Abbiamo modificato alcuni dettagli così come richiesto dagli altri enti interessati e dagli operatori». Di cosa si tratta? «Abbiamo cambiato la distribuzione degli spazi dei box e previsto l’impermeabilizzazione dei solai interni per garantire una pulizia più accurata senza causare danni».

Senza progetto definitivo l’inizio dei lavori potrebbe subire uno slittamento? «No, è previsto un passaggio in Giunta per l’approvazione delle ultime modifiche, sarà un aspetto tecnico, contabile, niente di stravolgente».

«All'interno del nuovo mercato i box saranno modulari secondo le caratteristiche merceologiche», precisa il sindaco Massimo Zedda. «Sarà un mercato funzionale, luminoso e spazioso. Adesso è importante concentrarsi sulla fase del trasloco, continuare a dare informazioni precise e puntuali nel confronto quotidiano con gli operatori».

