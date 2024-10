Progetto da un milione per il campo sportivo 

L’amministrazione comunale di Calasetta ha deciso di partecipare a un bando regionale che prevede importanti interventi di riqualificazione per le strutture sportive esistenti in paese. In particolare si vuole procedere alla rigenerazione dell'impianto sportivo polivalente ubicato in località Campi Sciamain, finalizzata all’attività agonistica. L’argomento è molto sentito anche per la presenza di strutture sportive che da anni attendono interventi di manutenzione. L’importo complessivo ammonta a 1 milione 86 mila e 621 euro di cui circa 100 mila euro di partecipazione del Comune attraverso soldi propri. «Abbiamo deciso di partecipare al bando regionale - ha detto il sindaco Puggioni - per rispondere alle esigenze che esistono sul fronte delle strutture sportive del paese. Prevediamo di recuperare alcune parti che necessitano di manutenzione ma soprattutto, restituiamo fruibilità e possibilità di utilizzo anche alle parti di servizio adiacenti alle strutture». Nella scheda risulta allegato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, redatto dall’ufficio Tecnico comunale, ma anche la documentazione fotografica, nonché il cronoprogramma.

