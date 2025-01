Progetto da 350mila euro per la palestra della scuola 

Al via il progetto da 350 mila euro per l’esecuzione di interventi «urgenti di adeguamento e messa in sicurezza della palestra scolastica di Arbus».

Dopo 20 anni di attesa, il Comune cerca di accelerare i tempi e per affidare subito i lavori ha scelto la procedura negoziata tramite la piattaforma Sardegna Cat. A breve l’apertura delle buste. Nello specifico le opere interessano, oltre alla sistemazione del tetto, il rifacimento dei pavimenti, degli impianti elettrici e di riscaldamento, degli infissi, quelli attuali sono ancora in ferro, deteriorati e non conformi alla nuova normativa, come pure le porte interne (in alcuni ambienti non ci sono mai stati). Inoltre, è prevista nel progetto la realizzazione di un servizio igienico destinato alle persone disabili che porrà fine al disagio più volte lamentato dai genitori.

«Si tratta di misure importati ed urgenti – dice l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Alessandro Pani – che sono finalizzate alla messa in sicurezza della struttura per i nostri alunni della primaria e secondaria di primo grado. Alla fine dei lavori il locale consentirà lo svolgimento delle attività sportive tutto l’anno, senza interruzioni per via degli allagamenti dovuti alla pioggia che per troppo tempo è scesa dal tetto. Non solo educazione fisica durante l’orario scolastico, ma anche gare e manifestazioni sportive». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA