Progetto da 300mila euro per il nuovo asfalto in paese 

Il Comune di Villamar partecipa al nuovo bando regionale destinato all’individuazione delle proposte di intervento che migliorino la viabilità di interesse locale e regionale. Lo scopo dell’amministrazione è quello di ottenere le risorse necessarie per la messa in sicurezza delle vie interne al centro abitato e dotarle di un nuovo manto stradale.

Per i Comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, il finanziamento massimo concedibile ammonta a trecentomila euro: «Abbiamo approvato in Giunta il progetto esecutivo per mettere in sicurezza le strade di Villamar – spiega il sindaco Gianluca Atzeni –. Abbiamo partecipato al bando richiedendo i trecentomila euro e ora attendiamo e speriamo che ci venga concesso questo contributo. Il progetto prevede la sistemazione di diverse arterie stradali del paese che hanno bisogno di un nuovo asfalto».

«Sono state individuate delle strade che hanno un urgente bisogno di intervento perché da tanto tempo non viene fatta la manutenzione – così il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Paschina –. Lo stato in cui versano attualmente alcune vie crea dei disagi a chi le traffica e dunque c’è un urgenza conclamata nel fare questi interventi. La speranza è di riuscire a ottenere i finanziamenti necessari alla loro sistemazione in tempi ristretti».

