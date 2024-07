Progetto contro lo spopolamento 

Puntare sulla creatività dei giovani e sulle loro idee per valorizzare un territorio in difficoltà economica e alle prese con la piaga dello spopolamento come il Gerrei. È stata presentata al teatro della chiesa di Sant’Eulalia la "Call for Ideas 2024", iniziativa promossa dall’impresa sociale “Lavoro Insieme” della Caritas diocesana, dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini e dalla Fluorsid, con il supporto dell'associazione culturale Malik.

Il progetto, a cui si può partecipare fino al 30 settembre, è rivolto ai giovani tra i 18 e 35 anni residenti nei comuni del Gerrei, del Sarrabus e della Trexenta. Tre le borse di studio in palio per chi produrrà i migliori elaborati di promozione dell’area. Altre due sono invece destinate a premiare proposte imprenditoriali innovative che portino ricadute nel Gerrei, nei settori agroalimentare, turistico, culturale e dell’artigianato.

«Di fronte al fenomeno dello spopolamento è fondamentale soffermarsi sui giovani per cogliere le loro idee e i loro sogni», spiega don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana, che con l’impresa Lavoro Insieme ha già promosso il “Progetto Gerrei” per favorire l’occupazione giovanile. «Sono sufficienti anche piccole risorse per dare loro fiducia e consentirgli di restare e far crescere il territorio».

Territorio a cui è legata Fluorsid: «È qui che negli anni ‘60 il conte Giulini ha trovato il più grande giacimento di fluorite d’Europa, siamo presenti per mantenere il legame col luogo dove siamo nati», chiarisce Marianna Putzulu, dell’ufficio marketing e comunicazione. «Crediamo che combinando fattori tradizionali e di innovazione sia ancora possibile invertire il trend dello spopolamento, non dimentichiamo che a San Basilio si trova il più grande radiotelescopio d’Europa», aggiunge Mauro Tuzzolino, responsabile progettazione della Fondazione Giulini.

L’evento ha fatto incontrare alcuni ragazzi del Gerrei con altri giovani provenienti da aree spopolate di Bulgaria, Lituania, Romania e Serbia. «Confrontarsi con i propri coetanei sul problema permette di evitare la trappola dell’autoreferenzialità e comprendere anche come gli altri lo affrontano», conclude Alessandra Caddeu della fondazione Malik.

RIPRODUZIONE RISERVATA