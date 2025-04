Progetto contro il gioco d’azzardo 

La diocesi di Nuoro con la Caritas promuove il progetto “Vince chi smette. Consapevoli contro l’azzardo” per contrastare la dipendenza, ma anche il problema culturale, sociale, economico e relazionale, che attraversa tutte le fasce d’età e condizioni.

«Ci sono persone - dice il vescovo Antonello Mura - che a causa della dipendenza dall’azzardo mettono in crisi, oltre che se stesse, intere famiglie. Il progetto, ideato a livello nazionale, si impegna soprattutto per la prevenzione, svelando però anche tutte le cause che, nascondendo il problema, contribuiscono a moltiplicare interessi illegali che vanno evidenziati e combattuti».

Il 23 aprile, ore 19, nel salone Beata Maria Gabriella la prima tappa regionale del progetto promosso da Caritas e Fict (Federazione italiana comunità terapeutiche), in collaborazione con Passion People Aps, associazione attiva per la salute e i diritti delle persone fragili.

Si parlerà di strumenti educativi, percorsi formativi, attività esperienziali e testimonianze, destinati a scuole, parrocchie, famiglie, centri d’ascolto e operatori sociali.

Interverranno vari esperti: Giusi Pintori, suor Pierina Careddu, don Roberto Dessolis, Ivan Paglia e Lorenzo Soro.

RIPRODUZIONE RISERVATA