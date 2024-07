Progetto con Tratalias e Piscinas 

Tre Comuni del Sulcis, Sant’Antioco, Tratalias e Piscinas, in accordo tra loro, partecipano al bando del Gal Sulcis Iglesiente “Realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala”. Attraverso i responsabili degli uffici tecnici, Rup e progettisti, hanno presentato il progetto “Percorsi di accoglienza tra Sant’Antioco, Piscinas e Tratalias”. Il Comune lagunare è capofila dell’accordo che ha visto la presentazione del progetto finalizzato al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali, con l’obiettivo di rispondere alla necessità di rivitalizzare i servizi, potenziarne l’accessibilità, i servizi sanitari e sociali, al fine di porre in atto soluzioni volte a contrastare lo spopolamento, in un’ottica di promozione sociale e di sviluppo di comunità aperte e solidali. I Comuni, con la stipula della convenzione si sono impegnati ad attuare il progetto che getta le basi anche su collaborazioni future per la creazione e il miglioramento di itinerari turistici e ricreativi. (s. g.)

