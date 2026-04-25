Progetto Caval Marì: «No alle modifiche»  

Sul futuro del Caval Marì, l’ex discoteca affacciata sul lungomare Dante e da anni simbolo di degrado, interviene l’ex sindaco Mario Conoci, lanciando un monito chiaro all’Amministrazione in carica: rispettare integralmente il progetto vincitore del bando di riqualificazione. Conoci ricostruisce il percorso avviato durante il suo mandato, dal 2019 al 2024, quando, dopo anni di abbandono dell’immobile era stato pubblicato un avviso rivolto ai privati. Un bando che aveva suscitato interesse e partecipazione, portando alla selezione di una proposta capace di coniugare funzioni culturali e di intrattenimento, accoglienza turistica, sostenibilità energetica e qualità architettonica.

Quel progetto, redatto dall’ingegnere Sergio Murgia e sostenuto da una cordata imprenditoriale pronta a investire, era stato presentato pubblicamente. A distanza di oltre due anni, però, la pratica risulta ancora ferma negli uffici comunali. Ed è proprio su questo punto che si concentra la preoccupazione dell’ex primo cittadino. Secondo Mario Conoci sarebbero infatti intervenute modifiche rispetto al progetto originario, tali da configurare difformità rispetto a quanto valutato e premiato in sede di gara. Una circostanza che avrebbe addirittura portato all’uscita di scena del progettista iniziale. «Si tratta di uno scenario estremamente delicato – avverte Conoci - perché eventuali variazioni sostanziali potrebbero esporre l’amministrazione a ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari, con il rischio concreto di annullamento della gara e conseguenze anche più gravi sotto il profilo amministrativo».