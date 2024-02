Progetto “buonumore”: l’inclusione sociale tra risate e comicità  

Laboratori, teatro, incontri culturali e di inclusione, e occasioni di riscatto per i più fragili. Sono alcune delle attività dei progetti di coesione sociale voluti e finanziati dall’assessorato alle Politiche sociali - con poco più di 230mila euro - e messi in campo grazie alle proposte delle associazioni di volontariato. Fra quelli in partenza c’è il progetto dedicato al buonumore, “Un anno di risate”, organizzato da Viamentana teatro e in programma da domani nello Spazio 48 di via Scarlatti: si va dall’improvvisazione teatrale allo yoga della risata, sino alla scrittura comico-creativa.

«L’amministrazione comunale continua il suo percorso volto alla rinascita della città tramite i progetti di cittadinanza attiva, di inclusione sociale, e di protagonismo giovanile», commenta l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni riferendosi ai ventidue progetti in campo. «Il bando di quest’anno ha avuto infatti un notevole successo sia in termini di adesione sia di contenuti, con un quadro di interventi che spazia dall’infanzia agli anziani». Un programma di iniziative che si somma ai centri di aggregazione intergenerazionali inaugurati sinora in centro e nel litorale.

«Come assessorato cercheremo di replicare ogni anno questa tipologia di interventi e di implementare le risorse», assicura Camboni che aggiunge: «una parte di questi progetti è dedicata alla tematica della violenza di genere. È stato infatti riservato un capitolo esclusivo, chiamato "Non solo il 25 novembre”, data simbolo della lotta alla violenza contro le donne, per non abbassare mai i riflettori su una tematica purtroppo sempre attuale». (f. l.)

