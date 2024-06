Progetto “Bixinau antigu”: via Carducci riapre al traffico 

Via Carducci è stata riaperta alla circolazione dopo i lavori di piastrellamento, segnando un importante passo avanti per il progetto “Bixinau antigu”. La chiusura temporanea della strada aveva causato disagi alle attività locali, ma ora i commercianti possono tirare un sospiro di sollievo. Marcello Piras, proprietario di un panificio nella zona, ha espresso la sua soddisfazione: «Durante la chiusura abbiamo avuto un calo delle vendite del 35-40 per cento. Ora la situazione è tornata alla normalità e l’aspetto della strada è notevolmente migliorato. A lavori ultimati, il viale sarà spettacolare».

Ma gli interventi interessano anche via Ferracciù e via Martini. Questo percorso di riqualificazione include punti di interesse come le scuole G.A. Sanna, Monte Granatico, la casa Murgia di via Mazzini, recentemente sottoposta a lavori di messa in sicurezza, e casa Agus-Dessì, fino a Piazza XX Settembre.

«Stiamo gestendo più progetti – dice l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru – per creare un percorso che guidi i visitatori attraverso una pavimentazione di pregio, collegando le varie Domus del centro storico. Inoltre, stiamo lavorando sulla riqualificazione dei complessi di Case a Corte, grazie a diversi bandi. Siamo soddisfatti dei progressi fatti finora. Il comune prosegue con azioni mirate sui fabbricati e le infrastrutture viarie per valorizzare il centro storico.

