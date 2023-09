«Progetto asfalti, il Comune perde mezzo milione» 

«L’assessore Fabrizio Beccu fa perdere alla città mezzo milione di euro per gli asfalti per non aver deliberato un cofinanziamento di appena 10 mila euro nel bando presentato alla Regione». Lo sostengono i consiglieri Gianni Dettori di Italia in Comune, Narciso Guria di Un’altra Nuoro ed Emilio Zola di Ripensiamo Nuoro. La situazione di strade e marciapiedi disastrati per i tre rappresenta pessimo biglietto da visita e un problema nella sicurezza alla circolazione». L’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu, si difende e prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: «Nel bando il progetto del Comune è stato ammesso ma non finanziato. Il requisito prevedeva l’inserimento di un cofinanziamento, ma a fine luglio non avevamo soldi da inserire. Confidiamo nella Regione, d’altronde Nuoro è 137 esima su 131 Comuni finanziati». Ma Dettori, Guria e Zola sostengono: «Con quel finanziamento si sarebbe potuta asfaltare due volte la strada per Lollove o ripristinare le buche della periferia». E poi: «Se i soldi buttati con la grottesca iniziativa di una app per segnalare le buche fossero stati utilizzati per cofinanziare la richiesta alla Regione, oggi la città contarebbe su più sicurezza e decoro». (f. le.)

