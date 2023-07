Progetto Aria,  nuova delibera 

La Regione è pronta a firmare l’accordo di programma con l’Istituto nazionale di Fisica nucleare per il progetto Aria che consentirà di sperimentare a Seruci, in un pozzo minerario, una tecnologia avanzata per la produzione di isotopi stabili attraverso la distillazione criogenica. La delibera già approvata ad aprile, che dava via libera all’accordo, è stata modificata da un’altra delibera di Giunta del 13 luglio. In pratica la Carbosulcis, in quanto società in perdita perché interessata dal piano di chiusura, non può essere coinvolta in trasferimenti straordinari di finanziamenti e aperture di credito. Nel nuovo schema di accordo figurano quindi due soli soggetti, Regione e Infn, mentre la Carbosulcis continuerà nella collaborazione con la Fondazione Aria per portare a termine i lavori sul castelletto di estrazione. L’accordo prevede un impegno della Regione di 2 milioni per il 2023, 3 milioni per il 2024 e 1 milione e 300 mila euro per il 2025. Nelle manutenzioni necessarie per la realizzazione del progetto la Fondazione Aria si avvale di 19 lavoratori qualificati, il cui contratto scade il 21 luglio. L’imminente firma dell’accordo, confermata dalla delibera, è una buona notizia anche sotto l’aspetto occupazionale. «L’approvazione della delibera è un passo avanti, attendiamo la firma - dice Emanuele Madeddu, segretario Filctem Cgil - puntare su questo settore ad alto contenuto innovativo ha una valenza per tutto il territorio» . (a. pa.)

