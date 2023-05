Progetto approvato: arrivano le Zone 30 

Il Comune di Sassari dà il via ai lavori per le zone 30. Velocità ridotta per le auto con l'obiettivo di fermare l'aumento di incidenti stradali: 1.249 quelli rilevati dalla polizia locale nel 2022, contro i 1.015 del 2021 e i 1.008 del 2019.

Il progetto approvato dalla Giunta Campus è finanziato con 450 mila euro del decreto “ciclovie urbane”. Il primo intervento riguarda la creazione degli ingressi alla zona 30 per il primo dei due comparti previsti, delimitato da viale Deffenu, via Amendola, corso Angioy e viale Mancini.

È previsto un restringimento di carreggiata con resinature colorate sui lati e l'inserimento di un “cuscino berlinese”, un dosso che non occupa tutta la carreggiata ma funziona da dissuasore di velocità. Sono interessati via Rolando, viale Italia, via Pasquale Paoli, via Salvemini, via Calvia, via Don Minzoni, via Principe di Piemonte, via dei Mille, piazza Marconi, via Porcellana, piazza Caduti del Lavoro, via Padre Taddei, via Sant’Anna, piazza Sant’Agostino e via Muroni. La progettazione della finitura dell'ingresso di via Calvia sarà curata dagli studenti del liceo artistico Filippo Figari.

Previsti inoltre interventi di “traffic calming” davanti al liceo Azuni in via Rolando e all'istituto Fondazione Figlie di Maria in via Muroni. In viale Italia sarà risistemato il marciapiede e saranno inseriti nuovi elementi di arredo urbano per provare a rivitalizzare un viale che è stato frequentatissimo.A seguire verranno realizzate le opere per il secondo comparto, tra le vie Rockefeller, via Budapest, via Vienna e via Gioscari.