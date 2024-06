Progetto ambiente, coinvolti 200 alunni 

Con la premiazione dell’istituto comprensivo di via Diaz, si è concluso il progetto “EducAmbiente: a scuola di rispetto”, a cui hanno preso parte le prime classi di tre scuole secondarie di primo grado. Quasi duecento alunni protagonisti, che sono stati coinvolti in azioni virtuose sulla raccolta differenziata e la riqualificazione dei giardini scolastici. Il progetto, curato dall’assessorato all’Ambiente del Comune e la società Formula Ambiente con la partecipazione attiva degli esperti del Ceas Aristanis, aveva l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi. Il Comune ogni giorno è chiamato a fronteggiare situazioni di degrado, spesso dovute all’azione di pochi incivili. Queste attività hanno l’intento di formare i giovani e renderli consapevoli di quanto sia importante migliorare la città del futuro. Gli studenti hanno dedicato circa 50 ore alla riqualificazione di uno spazio verde nei cortili. Gli esperti del Ceas Aristanis li hanno guidati in una cornice ludico-ricreativa, che ha stimolato la creatività dei ragazzi. Nei giardini sono state piantumate 20 specie, un totale di 150 piante messe a dimora, accompagnate da targhe identificative realizzate dagli stessi ragazzi con materiali di riciclo. Ieri una breve cerimonia per i 90 alunni dell’istituto di viale Diaz. Il progetto prevedeva la proclamazione del giardino più accogliente, anche se tutti i ragazzi hanno avuto un riconoscimento. ( m. g. )

