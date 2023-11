Progetti sociali in cambio di una sede gratis 

Dai nonni vigile ai corsi di musica gratis: sono numerosi e variegati, i progetti che le associazioni di Carbonia avvieranno in cambio della sede, concessa gratis. Ci sono voluti cinque anni per far quadrare il cerchio: i maggiori sodalizi di anziani (e non) che nel 2018 scesero in piazza per ribellarsi contro lo sfratto imposto dal Comune hanno sottoscritto i contratti di locazione per l’utilizzo degli immobili.

Buon ultimo, il Coordinamento delle associazioni di volontariato di Bacu Abis che si è visto assegnare per quattro anni la sede di via Gavorrano: come i sodalizi che l’hanno preceduto, ha presentato progetti di spessore affinché si potesse azzerare l’affitto (ma non le spese vive di luce e acqua).

Volontariato e anziani

Il Coordinamento (che peraltro ha iniziato a saldare col Comune un debito di 30 mila euro) ha un palinsesto ricco: uno sportello d’ascolto per gli anziani a cui i volontari sbrigano le pratiche burocratiche, nonni vigile nelle scuole, lezioni gratis di pianoforte e chitarra, ospitalità al gruppo teatrale Albeschida: «L’auspicio – sottolinea Sandro Mereu, un dirigente – è che tutti i sodalizi di Carbonia, anche quelli minori, regolarizzino i contratti».

Pace fatta e sede gratis per quattro anni anche col Centro anziani, che quando cinque anni fa ricevette la lettera di sfratto trascinò in piazza un centinaio di nonnini inferociti: «Acqua passata – giura il presidente Emilio Podda – noi proponiamo corsi di pittura, teatro, ballo, prendiamo in carico gratis percettori del reddito di cittadinanza e non chiediamo compartecipazione economica a chi non può, a esempio alle vedove con modeste pensioni di reversibilità».

La progettazione condivisa col Comune ha caratterizzato anche il sodalizio Terza età di via Lazio: anche in questo caso, quattro anni gratis in cambio di progetti. «Abbiamo programmato – rivela il presidente Giancarlo Cancedda – incontri didattici con le scuole per avvicinare gli anziani ai bambini, e notificato al Comune la volontà di accogliere per varie attività una decina di beneficiari di reddito di cittadinanza». Tutti i sodalizi sottoscrittori hanno inoltre accettato di fare le manutenzioni ordinarie sgravandole dal bilancio comunale.

Sentiero tracciato

Qualche associazione ancora attende la firma, ma il sentiero è tracciato: «La firma dei contratti – conclude l’assessore al Patrimonio Giorgia Meli – è frutto di un dialogo per una programmazione con finalità sociali, artistiche e culturali: è avvenuta un’inversione nella gestione dei rapporti con l’ente».

