«Progetti sociali in cambio dello sconto sulla Tari»  

Nella pace fra associazioni e Comune per la gestione delle sedi rimaneva da superare l’ostacolo Tari, ma ora c’è uno spiraglio: i principali sodalizi (per il momento non tutti) sono disposti a pagare i conti salati dietro garanzia che, presentando progetti appositi a favore della collettività, potranno beneficiare di introiti tali da affrontare anche i costi elevati della nettezza urbana.

«Questa è una proposta che abbiamo deciso di sposare e che ci avvicina in maniera importante alla soluzione»: il commento di Emilio Podda, presidente del Centro Anziani di via Brigata Sassari, arriva dopo la riunione, cui hanno preso parte anche amministratori comunali, in cui il sodalizio era pronto a ritornare sulle barricate. Nelle scorse settimane, infatti, le associazioni e il Comune avevano trovato un accordo che permette di usufruire delle sedi a canone zero: i sodalizi hanno presentato progetti di pubblica utilità giudicati tutti idonei. Rimaneva in piedi una questione gigantesca: la Tari. «Col Comune – spiega Podda – si è giunti ad un nuovo accordo: posto che tecnicamente non si può modificare ora la Tari, noi presenteremo progetti concordati col Comune tali da poter affrontare i costi della nettezza urbana che per noi sarebbero di 2200 euro». In linea di principio è d’accordo anche la Terza Età (600 euro) diretta da Giancarlo Cancedda: «Bene, purchè non ci chiedano arretrati». Prende tempo il Coordinamento associazioni Bacu Abis (3100 euro): «Sentiremo i soci – afferma Sandro Orrù – ma di sicuro non siamo in grado di anticipare grosse somme». (a .s.)

