Progetti servizio civile, bando per 66 giovani 

Bando per la selezione di 66 operatori volontari da impiegare nel programma di Servizio Civile Universale della Città Metropolitana e degli otto Comuni accreditati come enti ospitanti, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Pula, Quartu Sant’Elena, Sarroch, Selargius e Sinnai. Per presentare la domanda c’è tempo sino al 15 febbraio.

L’iniziativa, rivolta ai giovani dai 18 ai 28 anni di età, ha il duplice intento di offrire l’opportunità di fare sia un’esperienza di lavoro che di impegno civico per la comunità e il territorio. I candidati potranno presentare domanda per prendere parte a uno dei cinque progetti attivati dalla Città Metropolitana e dai Comuni accreditati: “Giovani: cittadini del futuro’, che accoglierà 8 operatori volontari a Pula e Sarroch; “Una carezza per domani”, che sempre a Pula e Sarroch prevede 10 operatori; “Insieme per lo sport”, con 4 operatori a Sarroch; “Giovani per il sociale”, che ospiterà 16 operatori a Decimomannu, Elmas, Pula e Sarroch; “Ri-Book – Rete interattiva delle biblioteche operanti in kondivisione”, che prevede l’inserimento di 28 giovani nelle biblioteche di Decimomannu, Elmas, Monserrato, Pula, Quartu Sant’Elena, Sinnai, Selargius e della Città Metropolitana.

Tutti i progetti avranno una durata di 12 mesi, con un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni a settimana. L’assegno mensile per lo svolgimento del servizio e di 507,30 euro.

Per candidarsi è necessario individuare il progetto di proprio interesse sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Le domande dovranno essere presentate entro le 14 del 15 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e con accesso mediante Spid.