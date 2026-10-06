Progetti scuole, il Comune stanzia 31mila euro 

La Giunta di Assemini ha approvato due progetti formativi per l’anno scolastico 2026/2027, assegnando 31mila euro agli istituti comprensivi del territorio. Un investimento mirato a unire l’identità locale, l’inclusione e le sfide della didattica digitale 4.0. In particolare, l'istituto comprensivo Assemini 1 riceve 11mila euro per il progetto “Mani in argilla: plasmare relazioni, affrontare la materia”, che valorizza la centenaria e rinomata tradizione ceramica cittadina trasformando l’antica arte delle botteghe artigiane in un prezioso laboratorio esperienziale per modellare relazioni e competenze manuali tra i banchi. All’istituto comprensivo Assemini 2 vanno, invece, 20mila euro per “IN.RE.TE.: ricerca-azione per una comunità educante 4.0”. Attraverso un approccio di ricerca e azione, il piano poggia su tre pilastri: l’abbattimento delle barriere per ogni forma di diversità (inclusione), la centralità del patto educativo con le famiglie (relazione) e l’uso evoluto delle Tic (tecnologia). L’obiettivo è quello di costruire un ecosistema formativo aperto al territorio, capace di preparare i giovani a una cittadinanza digitale attiva e consapevole. Un segnale importante per la comunità di Assemini, che rinsalda la collaborazione tra gli enti locali e il mondo scolastico. (sa.sa.)

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