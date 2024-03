Progetti Pnrr, sogno fragile Fermo un miliardo di euro 

Sei missioni operative per 5,56 miliardi di euro. È la cassaforte sarda del Pnrr, quel Piano di ripresa e resilienza che l’Unione europea ha finanziato con il Recovery fund da 750 miliardi per accompagnare il Vecchio Continente nel dopo Covid. Soldoni. Veri, importanti, mai così tanti dal Dopoguerra e a cui lo Stato italiano ha aggiunto un Fondo complementare da 30,6 miliardi, diventati 221,1 con i 191,5 arrivati da Bruxelles. Eppure non esiste un monitoraggio della spesa per avanzamento dei lavori. Il Pnrr è la grande occasione economica che non si può ancora quantificare. L’unico controllo possibile è empirico, progetto per progetto. Solo così si riesce ad avere contezza su come stia procedendo la sfida a nove zeri che nell’Isola vale più di mezza finanziaria regionale: solo sulle missioni Infrastrutture e Transizione tecnologica, ci sono interventi fermi per oltre un miliardo di euro. Una cifra enorme, anche questa.

La macrocifre

Il Pnrr sardo somma tre diversi voci: 3 miliardi e 480,44 milioni sono il finanziamento specifico destinato all’Isola. Ecco poi un miliardo e 302,20 milioni di fondi in “compartecipazione” con altre regioni. Fanno 4 miliardi e 782,64 milioni I restanti 790,1 milioni rappresentano le risorse complementari. Questa montagna di denari fa 5 miliardi e 572,74 milioni, andrà a coprire 7.676 progetti.

Quadro operativo

Su base territoriale, tra Sassari e Gallura sono stati presentati 2.065 interventi, pari 930,50 milioni di euro (considerando le sole risorse del Pnrr Sardegna). La Città metropolitana di Cagliari somma 1.036 proposte di investimento (per un valore di 755,49 milioni); il Sud Sardegna 1.765 (364,16); il Nuorese 1.367 (254,66); l’Oristanese 1.163 (203,44). Gli interventi di carattere regionale sono 223 (704,47 milioni), 57 invece quelli che hanno unito più province (267,72). Numeri e cifre indicati mettono insieme il report della Regione, elaborato dall’Unità di progetto diretta da Roberto Doneddu, e le tabelle della Fondazione Open Polis. Oltre le Infrastrutture (accorpate alla mobilità sostenibile) e la Transizione ecologica, il Pnrr si snoda attraverso la Digitalizzazione e l’innovazione; I’istruzione, la ricerca e le università; l’Inclusione sociale; la Salute.

Male le opere pubbliche

In Sardegna la missione “Infrastrutture” è da disco rosso. Un paradosso se si pensa che la mobilità è uno dei talloni d’Achille dell’Isola e il Pnrr dovrebbe avere proprio la funzione di colmare almeno in parte lo storico gap. Ma l’obiettivo, per ora, è lontanissimo. Prendendo a riferimento i dieci progetti più grossi, finanziariamente parlando, l’80 per cento è in ritardo o non è stato nemmeno avviato. Un andamento lento. Lentissimo. Fermo al palo c’è intanto il «miglioramento delle stazioni ferroviarie del Centrosud». Asset interregionale da 350 milioni di euro. Nella stessa situazione, «l’ammodernamento delle linee nel compartimento di Cagliari». Opera da 50,23 milioni, anche questa in mano a Rfi, la spa delle Ferrovie che si occupa di infrastrutture. Idem «l’upgrading tecnologico delle tratte a sud di Oristano», altro progetto di Rfi da 50 milioni.

Tempi sforati

Nell’elenco degli interventi in ritardo a farla da padrona è sempre la spa di Ferrovie con il collegamento su rotaie tra l’aeroporto di Olbia e la stazione cittadina, investimento da 211,92 milioni. Nella stessa barca c’è il raddoppio della Decimomannu-Villamassargia (132 milioni). In ritardo pure il rinnovo del parco autobus a Cagliari, per l’acquisto di mezzi a zero emissioni: progetto del Comune da 108,51 milioni. Ruolino di marcia sforato anche per la Ciclovia della Sardegna, investimento della Regione da 33 milioni.

L’Isola verde

La transizione ecologica è un altro buco nero nella programmazione targata Pnrr. Rispetto ai primi dieci interventi selezionati in base al valore economico, il 60 per cento è in ritardo. In cima alla lista c’è «la manutenzione straordinaria degli acquedotti 1 e 2 del Coghinas». L’ente proponente è l’Enas, l’opera vale 66 milioni. Tempi lenti per il «rifacimento del canale adduttore nella diga del Liscia», progetto da 19,47 milioni che ha presentato il Consorzio di bonifica della Gallura.

Altri obiettivi mancati

Non va meglio con «l’interconnessione tra l’invaso Pagghiolu e la Città di Tempio», intervento di Abbanoa finanziato con 18,29 milioni. La Regione è in ritardo a Siliqua sul «ripristino del paramento di monte nella diga secondaria e l’impermeabilizzazione in quella principale». Valore: 16,50 milioni. Il Consorzio di bonifica della Nurra non sta rispettando i tempi sulla «riqualificazione della condotta irrigua nel comprensorio della Valle dei Giunchi», opera che costerà 15 milioni. Ne vale 11 «il rifacimento della rete di adduzione al sistema irriguo nell’invaso del rio Leni», a Villacidro, come proposto da Enas. La Sardegna che rinasce e aggancia veloce un altro futuro è una pagina ancora tutta da scrivere.

