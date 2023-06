Progetti per la rinascita di Sant’Elia e Pirri 

Finanziamenti a fondo perduto da 20.000 a 60.000 euro per migliorare la qualità della vita a Sant’Elia e Pirri. È stato prorogato sino al 10 luglio alle 18 il termine per la presentazione dei progetti per il bando comunale relativo all’iniziativa "Contatto - Accendiamo le idee” che, partito qualche mese fa, permetterà di selezionare i quindici progetti volti ad attivare servizi innovativi a impatto sociale, in grado di generare valore e migliorare la qualità della vita nei territori del quartiere e della frazione del capoluogo.

L’iniziativa è rivolta a soggetti no-profit del terzo settore già costituiti o gruppi informali di cittadini, in forma singola o in partnership costituite o da costituire.

L’avviso è stato preceduto nei mesi scorsi da una prima fase di attività di animazione territoriale, progettazione partecipata, attivazione di presidi territoriali e co-design di nuovi servizi e progetti di innovazione sociale. In questa seconda fase, il Comune intende individuare idee-progetto meritevoli di accompagnamento e sostegno che saranno finanziate con l’erogazione di contributi a fondo perduto e accompagnate nella realizzazione. L’affiancamento sarà finalizzato ad aumentare il tasso di conoscenze e competenze in materia di gestione e sviluppo di impresa sociale (terza fase).

RIPRODUZIONE RISERVATA