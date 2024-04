Progetti per i giovani della città  

Un centro storico vivo e al tempo stesso controllato e sicuro, l'attivazione della consulta giovanile, più consultori, orti urbani, oasi feline, una maggiore facilità nella consultazione degli atti pubblici comunali per poter partecipare più attivamente alle politiche cittadine, ma anche più spazi di aggregazione sia per una popolazione studentesca molto presente in città che per gli anziani.

Sono solo alcune della proposte per Cagliari emerse durante il secondo incontro pubblico promosso dal movimento civico "Orizzonte Comune”, in vista delle amministrative dell'8 e 9 giugno, che è stata anche l'occasione per lanciare ufficialmente un sondaggio ideato dal gruppo cagliaritano rivolto ai giovani fra i 18 e i 35 anni per conoscere la percezione dei giovani sulla città di Cagliari. Tra gli spunti emersi durante la serata anche la necessità di un maggiore coinvolgimento delle scuole primarie all'educazione civica tramite visite in Municipio anche durante le sedute del Consiglio comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA