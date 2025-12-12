Progetti Erasmus, lezione per trecento studenti del territorio  

Oltre 300 studenti per l’evento “A scuola di cittadinanza”, campagna promossa dalla Regione per informare le nuove generazioni sulle opportunità Erasmus offerte dall’Unione europea. Si è tenuto al teatro San Giuseppe, organizzato dall’associazione Malik con la Consulta regionale dei giovani della Sardegna. Gli studenti delle classi quarte e quinte provenienti da Dorgali, Siniscola, Macomer, Tonara, Desulo, Gavoi, Orosei, Nuoro hanno partecipato con grande attenzione.

Ospite d’onore l’atleta paralimpica Nicole Orlando che ha affermato: «Sono davvero felice di stare con voi, in Sardegna. Vi mando il mio motto: Vietato dire non ce la faccio». L’atleta, introdotta dall’assessora comunale allo Sport, Natascia Demurtas, ha mostrato un video dei suoi grandi traguardi nello sport e nella vita, mentre l’assessora ha incentivato i giovani a «seguire i sogni». Un aspetto sottolineato anche da Francesco Pitirra. Valeria Sanna di Malik spiega: «Con Sportello in spalla facciamo uno sforzo concreto per non lasciare indietro nessuno. Andiamo nei contesti di periferia». Dice il coordinatore regionale delle Consulte giovani della Sardegna, Gianluca Atzori: «Dai giovani emerge spesso la percezione che nei propri territori non ci sia nulla da fare e manchino spazi per partecipare. Il lavoro delle Consulte serve a ribaltare questa idea».

Tra le testimonianze, quella di Alessandro Natali, architetto di Tonara, ora a Cipro, intervenuto in videoconferenza, e Valentina Vinci, illustratrice di Macomer, la moldava Iulita Popa, residente in Sardegna dal 2018 e che ora lavora con Sportello in spalla. E poi Antonella Martini, Francesca Pranteddu, Riccardo Murgia, Marco Fadda, Claudia Sedda, Sofia Sau, Alessandra Caddeu, Umberto Guiso, Gianluca Urrai di Europe direct Nuoro. Momenti musicali a cura di Moses Concas. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA