VaiOnline
Incontro.
13 dicembre 2025 alle 00:07

Progetti Erasmus, lezione per trecento studenti del territorio  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre 300 studenti per l’evento “A scuola di cittadinanza”, campagna promossa dalla Regione per informare le nuove generazioni sulle opportunità Erasmus offerte dall’Unione europea. Si è tenuto al teatro San Giuseppe, organizzato dall’associazione Malik con la Consulta regionale dei giovani della Sardegna. Gli studenti delle classi quarte e quinte provenienti da Dorgali, Siniscola, Macomer, Tonara, Desulo, Gavoi, Orosei, Nuoro hanno partecipato con grande attenzione.

Ospite d’onore l’atleta paralimpica Nicole Orlando che ha affermato: «Sono davvero felice di stare con voi, in Sardegna. Vi mando il mio motto: Vietato dire non ce la faccio». L’atleta, introdotta dall’assessora comunale allo Sport, Natascia Demurtas, ha mostrato un video dei suoi grandi traguardi nello sport e nella vita, mentre l’assessora ha incentivato i giovani a «seguire i sogni». Un aspetto sottolineato anche da Francesco Pitirra. Valeria Sanna di Malik spiega: «Con Sportello in spalla facciamo uno sforzo concreto per non lasciare indietro nessuno. Andiamo nei contesti di periferia». Dice il coordinatore regionale delle Consulte giovani della Sardegna, Gianluca Atzori: «Dai giovani emerge spesso la percezione che nei propri territori non ci sia nulla da fare e manchino spazi per partecipare. Il lavoro delle Consulte serve a ribaltare questa idea».

Tra le testimonianze, quella di Alessandro Natali, architetto di Tonara, ora a Cipro, intervenuto in videoconferenza, e Valentina Vinci, illustratrice di Macomer, la moldava Iulita Popa, residente in Sardegna dal 2018 e che ora lavora con Sportello in spalla. E poi Antonella Martini, Francesca Pranteddu, Riccardo Murgia, Marco Fadda, Claudia Sedda, Sofia Sau, Alessandra Caddeu, Umberto Guiso, Gianluca Urrai di Europe direct Nuoro. Momenti musicali a cura di Moses Concas. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Tra ruspe e auto incolonnate, il nuovo volto dell’ex Carlo Felice

Da strada extraurbana a polo commerciale, quattro chilometri a passo lento  
Riccardo Spignesi
Lo sciopero

«Più lavoro e salute, no a una manovra che punta al riarmo»

Un migliaio in piazza a Cagliari, anche tanti studenti e pensionati  
Trasporti

Nuova continuità, sfida sui cieli sardi

Aeroitalia parteciperà al bando. L’ipotesi: in campo anche Ita e Volotea 
(m. r.)
Il caso

Abbanoa, il controllo ai sindaci

Il sì alla restituzione degli aiuti di Stato riduce la quota della Regione 
Il focus

La scossa di Pier Silvio riaccende Forza Italia

Nell’Isola gli azzurri punteranno ancora sull’esperienza di Pittalis 
Lorenzo Piras
Call center

Viaggio nella giungla dei “numeri verdi”: una mattina in attesa

Dal Cup, all’Inps, al cambio del medico: parlare con un operatore è un’impresa 
Sara Marci
Conti pubblici

Manovra, slitta l’approdo in Senato

Leo: «Taglio Irpef più ampio nel 2026». Giorgetti: «Sull’oro norma-simbolo» 
Salute

Influenza: su i contagi, c’è un nuovo ceppo

La Sardegna fra le regioni più colpite, per i bambini il rischio è triplo 