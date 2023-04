Progetti e servizi per anziani e giovani 

Nel corso della sua ultima riunione, il Consiglio comunale ha approvato il piano socio assistenziale. Prevede stanziamenti in denaro, ma soprattutto la volontà di lavorare in sinergia con le realtà locali. «Non solo assistenza – commenta l’assessore Luca Piras – ma azioni e progetti che guardano all’anima viva di Villaurbana. Animazione e soprattutto educazione, in concerto con la scuola, che abbia a cuore il meglio per il proprio paese». Con alcune novità. «Vorremmo mettere in campo – dice Piras – un progetto educativo che ci permetta di incontrare le realtà direttamente nei luoghi in cui operano. Ci sono anche delle risorse per avviare delle collaborazioni con gli esperti».

Risorse che hanno come riferimento la persona. Un piano che prende corpo sotto forma di percorso. «Un percorso – prosegue Piras – che prevede azioni di animazione e attività che hanno come obiettivo principale quello di far emergere il meglio di ciascuno. Insieme all’attenzione e alla cura per le categorie più deboli e fragili del nostro paese». Inoltre, il piano prevede una previsione di spesa anche per le attività socio-assistenziali, come il sostegno alla povertà, all’emarginazione sociale, disagio dei minori, per invalidità e azioni per gli anziani. ( g.pa. )

