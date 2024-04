Progetti e creatività: al via GenerAzione 

Al via il progetto destinato ai giovani under 30, dal tema “GenerAzione – giovani protagonisti della comunità quartese”, promosso dall’associazione Tdm 2000 International e inserito nell’ambito dei progetti di coesione sociali dell’assessorato alle Politiche sociali.

L’obiettivo è la promozione della cittadinanza attiva giovanile attraverso gli strumenti della progettazione sociale e della creatività. Si articola in tre interventi: “Qu-Arte”, “Laboratorio Europa” e “Fiera del volontariato”. I primi due avranno una durata di 8 ore ciascuno, articolati in 4 incontri in presenza. Alla fiera parteciperanno organizzazioni del Terzo Settore, attive in differenti ambiti del volontariato, inclusi quelli internazionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA